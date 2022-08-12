В окупованій Горлівці знищили кримінального авторитета близького до терориста Безлера

В окупованій Горлівці Донецької області вбито кримінального авторитета Юрія Крикуленка який стояв за організацією так званої «російської весни» у Горлівці у 2014 році.

Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на українські ЗМІ, інформацію і на джерело у ЗСУ. За словами джерела, ЗСУ вдарили по будівлі, де збиралися бойовики, серед них був Крикуленко. Джерело зазначає, що згідно з його даними, разом із Крикуленком загинуло щонайменше шестеро окупантів.

Юрій Крикуленко вважається одним із ватажків «ДНР», він стоїть за організацією так званої «російської весни» у Горлівці у 2014 році. Входив до наближеного кола ватажків терористичного угрупування у Горлівці Ігоря Безлера, після від’їзду останнього з «ДНР» спершу конфліктував із угрупованням кримінального авторитету Армена Саркісяна, а пізніше став його партнером. Основним їх «бізнесом» є вивезення металобрухту, заправки та нічний клуб.