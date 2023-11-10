В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого полковника

Подія відбулась 1 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Сімферополі.

Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

7 листопада 2023 року у лікарні Сімферополя констатували смерть Мусурбекова від отриманих травм.

Підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю рф.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України