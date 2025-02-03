В окупованому Криму рашисти викрали та понад вісім місяців утримують 28-річну Леру Джемілову, де саме – невідомо

В окупованому Криму співробітники федеральної служби безпеки РФ викрали й уже понад вісім місяців утримують у невстановленому місці кримчанку, жительку Джанкойського району 28-річну Леру Джемілову.

Про це представникам правозахисної ініціативи Irade повідомила мати зниклої Ленора Джемілова, пише “Трибунал. Кримський епізод”.

Вона розповіла, що в травні 2024 року після обшуку її доньку доставили до “мирового суду”. Там ухвалили рішення про адміністративний арешт на 15 діб за нібито відмову від проходження огляду на наявність наркотиків.

Пізніше ефесбівці повідомили сестрі Лери, що ту після закінчення строку покарання не відпустять, а відвезуть до ФСБ. Відтоді рідні нічого не знають про місце перебування дівчини та її правовий статус.

Мати кримчанки звернулася до окупаційного управління ФСБ й отримала відповідь про те, що стосовно Джемілової кримінальні справи не порушувались і не розслідувалися.

Водночас в окупаційній прокуратурі заявили, що підстав для прокурорського реагування немає, пояснивши, що докладна відповідь на скаргу про викрадення неможлива через неприпустимість розголошення державної таємниці.

В Irade нагадали, що на початку минулого року після обшуків або затримань в окупованому Криму зникли щонайменше вісім кримчан, серед них – Ісмаїл Шемшедінов, Фархад Солієв, Сервер Алієв, Людмила Колесникова.

Останню окупанти звинуватили в шпигунстві та наданні фінансової допомоги Україні через купівлю цифрових поштових марок. У червні 2024 року вона приїхала на похорон матері до тимчасово окупованої Ялти, але її безпосередньо на цвинтарі затримали співробітники ФСБ та запроторили до СІЗО № 2. // ZMINA