В ООН нарахували 1179 мирних жителів, які загинули в Україні внаслідок російського вторгнення

Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило у вівторок, що підтвердило смерть 1179 мирних жителів, у тому числі 104 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого, але назвало реальну цифру, ймовірно, набагато вищою.

Про це пише УНН з посиланням на звіт УВКПЛ.

«З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 28 березня 2022 року за місцевим часом, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 3039 жертв серед цивільного населення в країні: 1179 загиблих і 1860 поранених», — йдеться у звіті.

За даними УВКПЛ, ці цифри включають:

загалом 1179 убитих (236 чоловіків, 172 жінки, 15 дівчаток і 34 хлопчики, а також 55 дітей і 667 дорослих, стать яких поки невідома);

загалом 1860 поранених (209 чоловіків, 157 жінок, 34 дівчат і 26 хлопчиків, а також 74 дітей і 1360 дорослих, стать яких поки невідома).

У Донецькій і Луганській областях, за даними Управління ООН, — 388 загиблих і 949 поранених.

В інших областях України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду, як вказали в УВКПЛ, — 791 загиблий і 911 поранених.

За даними Офісу Генпрокурора, уже 144 дитини загинули через збройну агресію рф в Україні, понад 220 — поранені.