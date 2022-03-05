В ООН оновили інформацію про кількість жертв російського вторгнення в Україну

З моменту російського вторгнення станом на 4 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1058 жертв серед цивільного населення України.

Про це йдеться у звіті від 5 березня, пише УНН.

«З 4:00 24 лютого 2022 року, коли почалися військові дії Російської Федерації проти України, по 24:00 (за місцевим часом) 4 березня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1058 жертв серед цивільного населення в Україні: 351 убитий та 707 поранених», — повідомили в УВКПЛ.

За повідомленнями, всього в результаті вторгнення окупантів було вбито 351 особу: 71 чоловік, 41 жінка, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 10 дітей та 217 дорослих, стать яких поки що невідома.

Всього було поранено 707 осіб: 58 чоловіків, 40 жінок, 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 23 дитини та 573 дорослих, стать яких поки що невідома.

Так, у Донецькій та Луганській областях було зафіксовано 471 жертву (86 убитих та 385 поранених). На території, контрольованій урядом — 355 жертв (63 убитих та 292 поранених), на окупованій території 116 жертв (23 убитих та 93 поранених).

В інших областях України (місті Києві, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Житомирській областях) у містах: 587 жертв (265 убитих та 322 постраждалих).

Повідомляється, що більшість жертв серед цивільного населення, зафіксованих з 4 години ранку 24 лютого до 12 години ночі 4 березня, сталося внаслідок застосування засобів вибухової дії з великою площею поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетно-авіаційної техніки.

УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримувалося, і багато повідомлень все ще не було підтверджено.