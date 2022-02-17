В ОРДО готується провокація РФ — офіційна заява Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Наразі українська сторона інформує міжнародні організації стосовно підготовки подібних провокацій.

“Офіційно повідомляємо: ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер”, – наголосив Залужний.

Генерал-лейтенант зауважив, що відповідальність за ситуацію несе держава-окупант Російська Федерація.

Окрім цього, будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури, є провокацією.

Також повідомляється, що 17 лютого станом на 19 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник вдався до прицільних обстрілів об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб.

Водночас використовуючи дезінформацію та пропаганду, місцеві нелегітимні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що грубі порушення Мінських домовленостей окупаційними військами РФ, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані, що дасть змогу в майбутньому діяти ефективніше з метою підтримання режиму припинення вогню.

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