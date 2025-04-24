В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби.
У Святошинському районі столиці триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали у двох будинках. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 постраждалих. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, який виїхав у Святошинський район і поспілкувався з працівниками служб, які працюють на місці, та мешканцями пошкоджених будинків. Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
Віталій Кличко також оприлюднив відео з наслідками нічної атаки ворога на мирних киян.
«Триває пошуково-рятувальна операція, розбирають завали у двох будинках у Святошинському районі. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває у стаціонарах лікарень. Загалом у місті пошкоджені 12 будівель внаслідок нічної атаки», – повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих.
Для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Зокрема, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт. Про це нагадав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Він додав, що алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Для участі у цій програмі заявнику потрібно:
1) установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
2) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно у разі, коли воно не було подано раніше, або вибрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;
3) переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію;
4) відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів;
5) обрати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу «єВідновлення»;
6) сформувати засобами Порталу Дія заяву, яка повинна містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; контактні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані;
7) надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника;
8) вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 Порядку;
9) отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;
10) у разі отримання засобами Порталу Дія відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.
Після завершення ремонтних робіт, визначених в алгоритмі, отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати повідомлення про завершення ремонтних робіт разом із фотофіксацією завершених ремонтних робіт.
Детальніше – за посиланням: https://e.surl.li/bpnagz.