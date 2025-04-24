В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби.

У Святошинському районі столиці триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали у двох будинках. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 постраждалих. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, який виїхав у Святошинський район і поспілкувався з працівниками служб, які працюють на місці, та мешканцями пошкоджених будинків. Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Віталій Кличко також оприлюднив відео з наслідками нічної атаки ворога на мирних киян.

«Триває пошуково-рятувальна операція, розбирають завали у двох будинках у Святошинському районі. Наразі підтверджена загибель 8 людей. 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває у стаціонарах лікарень. Загалом у місті пошкоджені 12 будівель внаслідок нічної атаки», – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто надає допомогу мешканцям пошкоджених житлових будинків. У Святошинському районі розгорнули пункт підтримки постраждалих.