В путінскій армії зривається план «заміщення» бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні

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В перехопленій СБУ переписці окупант скаржиться на значні втрати, які несе армія загарбників.

Російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.

​В армії РФ зривається план "заміщення" бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні

Фото: Міноборони

Про це повідомляє в Telegram СБУ з посиланням на перехоплену переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових – прим.)», – пише жінка.

Окупант, який зараз воює на Херсонщині, скаржиться на значні втрати, які несуть війська РФ. «34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование», – пише окупант.

У відповідь жінка наводить такі дані: 150–та дивізія втратила 60%, а 102–га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. І запитує: «И кем менять их, спрашивается?»

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти втратили 300 військових. За даними Генштаба ЗСУ станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб. // LB.ua

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