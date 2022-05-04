В путінскій армії зривається план «заміщення» бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні

В перехопленій СБУ переписці окупант скаржиться на значні втрати, які несе армія загарбників.

Російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.

Про це повідомляє в Telegram СБУ з посиланням на перехоплену переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових – прим.)», – пише жінка.