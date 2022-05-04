В путінскій армії зривається план «заміщення» бойових втрат: росіяни не хочуть помирати в Україні
В перехопленій СБУ переписці окупант скаржиться на значні втрати, які несе армія загарбників.
Російській армії важко набрати достатню кількість контрактників, щоб замінити тих, кого вже знищили Збройні сили України.
Про це повідомляє в Telegram СБУ з посиланням на перехоплену переписку контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю.
«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових – прим.)», – пише жінка.
Окупант, який зараз воює на Херсонщині, скаржиться на значні втрати, які несуть війська РФ. «34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование», – пише окупант.
У відповідь жінка наводить такі дані: 150–та дивізія втратила 60%, а 102–га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. І запитує: «И кем менять их, спрашивается?»
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти втратили 300 військових. За даними Генштаба ЗСУ станом на 4 травня загальні бойові втрати противника склали 24500 осіб. // LB.ua