В Раді та НГУ спростували фейк про зниження мобілізаційного віку

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Інформація про відповідний законопроект є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 17 Бригаду Національної гвардії України у Facebook та заяву голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича.

Що передувало

Сьогодні в мережі поширилась інформація щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Сергій Лунич, якого назвали представником 17-ї Полтавської бригади Нацгвардії, заявив, що “проект закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення”.

Що кажуть у 17-й бригаді

Там заявили, що Сергій Лунич не є особою командування бригади – ні командиром, ні заступником. Тому він не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них.

“Його посадові обов’язки не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення”, – сказано у повідомленні бригади.

Оновлено

У Нацгвардії заявили, що фейк про зниження мобілізаційного віку було поширено зі “зламаної” сторінки одного з сайтів Полтавської області: