В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець ЗС України

13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.