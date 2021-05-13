В районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець ЗС України
13 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.