В результаті нічного удару окупантів по Бахмуту зруйновано півсотні будинків

Російські окупанти вночі завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне в Донецькій області – зруйновано півсотні будинків, область залишається без газу.

Про це пише УНН з посиланням на зведення ОВА.

Тривають активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману.

Сьогодні вночі окупанти завдали авіаційні удари по Бахмуту та селу Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько півсотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об’єкти життєзабезпечення області (трансформаторні підстанції, електромережі).

Донецька область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення триває.