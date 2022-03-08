В результаті обстрілу Миколаївщини окупантами загинуло четверо осіб та сталося 11 пожеж

В Миколаївській області після ворожих обстрілів виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 — на об’єктах. Загинуло 4 цивільні особи.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

«7 березня, після ворожих обстрілів, на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 — на об’єктах. На виклики реагували підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На пожежах евакуйовано 8 осіб», — йдеться в повідомлені.

Також, з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, яких доставлено до лікарень.

«Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільні особи. Дані по загиблим та постраждалим уточнюються», — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалось 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.

Окрім того, двома піротехнічними групами вилучено з житлового сектору 15 боєприпасів.

Рашисти запустили в 79-ю бригаду Миколаєва крилату ракету «Калібр» рано вранці, 7 березня. У результаті аваіаудару вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених.

Окрім того, 7 березня Росія завдала удару по морському порту Ольвія в Миколаївській області, постраждалих немає.