В результаті операції зі звільнення селища Невського на Луганщині знищено 34 окупанти, 3 взято в полон
Група «Кедр» Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області.
В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки.
Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища.
Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet