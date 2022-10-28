В результаті операції зі звільнення селища Невського на Луганщині знищено 34 окупанти, 3 взято в полон

Група «Кедр» Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 Бригади Збройних Сил України звільнила селище Невське Луганської області.

В ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки.

Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища.

Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України