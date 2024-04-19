В результаті ракетного удару ЗСУ по Луганську ліквідовано російського комбрига
Унаслідок нещодавнього удару української армії по окупованому Луганську вдалося ліквідувати російського командира бригади Павла Кропотова. Його поховають під Ростовом-на-Дону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання і полковника ЗСУ Анатолія Штефана.
Також росіяни написали, що Кропотов нібито не вперше потрапляв під обстріл на війні в Україні і навіть отримував поранення. У тексті зазначено, що Кропотов був командиром 59-ї бригади.
Цю ж інформацію підтвердив і український військовий Анатолій Штефан, який повідомив, що Кропотов загинув унаслідок удару по штабу в Луганську 13 квітня.
Удар по Луганську
Уранці 13 квітня місцеві Telegram-канали Луганська повідомили про потужні вибухи, які пролунали в місті. Пізніше стало відомо про “прильоти” по машинобудівному заводу.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що удар по командному пункту завдала українська армія і для цього використовувалися ракети іноземного виробництва.
А потім ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків авіаудару по машинобудівному заводу у Луганську.