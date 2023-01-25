В результаті російського обстрілу Куп’янщини загинули двоє цивільних
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
За даними слідства, 25 січня 2023 року близько 7:00 окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Зруйновано житлові будинки та магазин.
Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.
Харківська обласна прокуратураTweet