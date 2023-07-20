В результаті російського обстрілу у Миколаєві виникла пожежа в будинку, поранено семеро людей

Російські війська завдали удару по центру Миколаєва сьогодні вночі, 20 липня. Після обстрілу у місті виникла пожежа, поранення отримали 7 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

“Російські вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали”, – йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА.

Кім також додав, що в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них троє дітей віком менше року, трьох та 16 років.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що на одній із адрес від вибуху утровилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

“Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять”, – додав він.

Нічна атака на Україну 20 липня

Російські війська завдали комбінованої нічної атаки по Україні 20 липня із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що кілька серій вибухів було чути в Одесі, Одеській області, а також у Миколаївській області та Сумах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ запустили крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку. Повідомляється про, як мінімум, дві серії пусків.