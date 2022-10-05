В результаті російського ракетного удару по Гуляйполю загинули заступник голови громади та керівник КП
Армія рф завдала ракетного удару по Гуляйполю Запорізької області, внаслідок якого загинули заступник голови громади та керівник КП.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у середу, 5 жовтня, у Telegram, пише УНН.
“Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади, та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко”, – повідомив Старух.
Голова ОВА наголосив, що “ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях, захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе”.
Запоріжжя 5 жовтня російські війська атакували ракетами “Іскандер-К”, одна з ракет касетного типу була збита над містом – до її уламків у жодному разі не можна торкатися, вказали в ОВА.Tweet