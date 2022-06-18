В результаті російського ракетного удару по нафтобазі під Дніпром постраждали 11 людей
У Новомосковському районі Дніпропетровської області число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих — у важкому стані» — заявив Резніченко.
Водночас, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.
Як повідомлялося, сьогодні три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. // УНІАНTweet