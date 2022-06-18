В результаті російського ракетного удару по нафтобазі під Дніпром постраждали 11 людей

У Новомосковському районі Дніпропетровської області число постраждалих від ракетного удару по нафтобазі зросло до 11 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Уточнена інформація по ракетній атаці у Новомосковському районі. Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих — у важкому стані» — заявив Резніченко.

Водночас, рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.

Як повідомлялося, сьогодні три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. // УНІАН