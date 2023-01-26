В результаті російського удару по енергооб’єкту в Запоріжжі загинули три людини, семеро поранені

Вранці під час пошуково-рятувальної операції росіяни здійснили повторний обстріл.

Унаслідок ракетного удару Росії по енергооб’єкту в Запоріжжі загинули три особи, щее семеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 26 січня 2023 року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Попередньо троє людей загинули, ще семеро поранені. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 10:00, під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції, відбувся повторний обстріл цього об’єкта. // LB.ua