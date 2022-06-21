В результаті сьогоднішнього російського обстрілу Харківщини загинуло 15 людей, поранено – 16
Лише в одній із громад Харківської області через супротивників загинули 6 осіб, зазначили у Харківській обласній військовій адміністрації.
У результаті обстрілів російськими окупантами Харківської області 15 людей загинули, 16 — поранені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«15 людей загинули. 16 — поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині», — констатував голова ОВА.
Він розповів, що увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. «За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються», — зазначив Синєгубов.
У Харкові, додав він, 11 поранених, 5 людей загинули.
«У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати — поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих», — написав голова ОВА.
Синєгубов підкреслив, що це тероризм, і ці злочини проти людяності мають бути покарані.
Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ворог у черговий раз обстріляв житловий район Харкова. Супротивник відкрив вогонь по Індустріальному району обласного центру. // УНІАНTweet