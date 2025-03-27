В результаті удару по російському військовому аеродрому «Енгельс-2» ворог втратив 96 крилатих ракет

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил зс рф “Енгельс-2” 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ