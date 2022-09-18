В РФ члены Совета по правам человека посмели поинтересоваться, на каком основании освобождают преступников для войны в Украине

Об этом говорится в их Обращении к генеральному прокурору РФ

Обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой разъяснить ситуацию с заключенными, принимающими участие в СВО

Генеральному прокурору

Российской Федерации

Краснову Игорю Викторовичу

Уважаемый Игорь Викторович

Широко распространилась информация (передача «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия-1» в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в

специальной военной операции.

Освободить заключённого, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям:

помилование — Указом Президента РФ;

амнистия — Постановлением Государственной Думы;

условно-досрочное освобождение – решением суда

В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация

соответствует действительности?

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

Верховский Александр Маркович

Евдокимова Наталия Леонидовна

Каляпин Игорь Александрович

Меркачёва Ева Михайловна

Ряховский Владимир Васильевич

Сванидзе Николай Карлович

Правозащитный Совет