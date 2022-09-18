В РФ члены Совета по правам человека посмели поинтересоваться, на каком основании освобождают преступников для войны в Украине
Об этом говорится в их Обращении к генеральному прокурору РФ
Обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой разъяснить ситуацию с заключенными, принимающими участие в СВО
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Краснову Игорю Викторовичу
Уважаемый Игорь Викторович
Широко распространилась информация (передача «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия-1» в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в
специальной военной операции.
Освободить заключённого, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям:
- помилование — Указом Президента РФ;
- амнистия — Постановлением Государственной Думы;
- условно-досрочное освобождение – решением суда
В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация
соответствует действительности?
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:
Верховский Александр Маркович
Евдокимова Наталия Леонидовна
Каляпин Игорь Александрович
Меркачёва Ева Михайловна
Ряховский Владимир Васильевич
Сванидзе Николай Карлович