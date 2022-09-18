В РФ члены Совета по правам человека посмели поинтересоваться, на каком основании освобождают преступников для войны в Украине

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Об этом говорится в их Обращении к генеральному прокурору РФ

Обращение к генеральному прокурору РФ с просьбой разъяснить ситуацию с заключенными, принимающими участие в СВО

В тюрьмах России вербуют зеков в ЧВК для участия в СВО

“Повар Путина” вербует зеков

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Краснову Игорю Викторовичу

Уважаемый Игорь Викторович

Широко распространилась информация (передача «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия-1» в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в
специальной военной операции.

Освободить заключённого, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям:

  • помилование — Указом Президента РФ;
  • амнистия — Постановлением Государственной Думы;
  • условно-досрочное освобождение – решением суда

В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация
соответствует действительности?

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

Верховский Александр Маркович
Евдокимова Наталия Леонидовна
Каляпин Игорь Александрович
Меркачёва Ева Михайловна
Ряховский Владимир Васильевич
Сванидзе Николай Карлович

Правозащитный Совет

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