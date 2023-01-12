В РФ з почестями поховали «творчого» зека-«вагнерівця», який забив до смерті рідну матір

Сергія Молодцова завербували в колонії, де він відбував термін за вбивство власної матері.

У Сєрові (місто на півночі Свердловської області, Росія) вирішили влаштувати урочисті похорони 46-річного Сергія Молодцова, який загинув на війні в Україні, відправившись туди у складі ПВК “Вагнер”. Його завербували в колонії, де він відбував термін за вбивство власної матері.

В адміністрації міста описали Молодцова як “героя”:

“Він був творчою натурою, займався різьбленням по дереву, працював в ювелірній майстерні. Близькі згадують Сергія як дивно неординарну людину, що любить життя. Він був чесною людиною. Правда для нього – це головне. Завжди відгукувався на чужу біду, допомагав слабким і нужденним. Про таких кажуть: сорочка-хлопець. Він любив музику, свободу, швидкість. Світла пам’ять!”, – написали в некролозі.

Незважаючи на жахливе минуле, Молодцова поховали з почестями: його труну несли військові, а на прощанні виступали ветерани, які говорили про його мужність.

Судячи з матеріалів справи Молодцова, він на смерть забив свою матір, будучи п’яним. Чоловік завдав руками і ногами не менше шести ударів в область голови, тулуба і кінцівок старої жінки. // УНІАН