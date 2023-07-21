В Rheinmetall відповіли на погрози Росії знищити майбутній завод концерну в Україні

Німецький збройний концерн Rheinmetall не планує відмовлятись від планів щодо будівництва заводу в Україні попри російські погрози.

Про це заявив генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Росія заявила, що майбутній завод Rheinmetall, який побудують в Україні, стане “законною” цілю для окупантів.

“Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ”, – заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

За словами Паппергера, концерн не відмовляється від своїх планів щодо майбутнього заводу в Україні. Також він планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

“Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб”, – заявив голова концерну.

Концерн Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією “Укроборонпром”. Очікується, що з виробничої лінії сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

На початку липня генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.