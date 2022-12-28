В РНБО відповіли на вимоги кремлівських холуїв передати Росії контроль над окупованими територіями

Секретар РНБО Олексій Данилов відповів на заяви лаврова та пєскова з вимогами передати рф контроль над територіями Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Немає ніяких реалій, в яких існують “нові території в складі рф”. кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії рф – це ганьба, поразка та її розвал”, – наголосив Данілов.

Голова мзс рф сергій лавров заявив про військові плани росії: “Території чотирьох регіонів, що увійшли до складу росії, повинні бути звільнені”, – сказав він.

Сьогодні прессекретар кремля дмитро пєсков також заявив, що російська влада не прийме жодного мирного плану, якщо він не визнаватиме за росією контроль над цими областями.

“Жодний мирний план щодо України не може існувати, якщо він не враховує входження до складу росії чотирьох нових регіонів”, – заявив речник кремля. // УНН