В Росії існує мережа таємних спецв’язниць для українських військовополонених
Перебування саме в цих закладах є найпекельнішим.
Адвокат уточнив, що зазвичай військовополонених утримують у СІЗО чи у виправних колоніях, але в одній із справ правозахисники побачили місце «Центр тимчасового тримання осіб, які були затримані за протидію СВО». Він вважає, що саме про один із таких закладів йшлося у сюжеті телеканалу «Звезда», випущеному ще у 2022 році. Тоді видання міноборони РФ заявило, що «центр тимчасового утримання військовополонених ЗСУ» було розгорнуто на місці колишнього зерносховища.
Полозов та його колеги підрахували, що таких центрів у Росії існує щонайменше п’ять, але припускають, що їх може бути і більше. При цьому юридичних адрес чи закупівель, за якими можна було б відстежити існування цих в’язниць, правозахисникам знайти не вдалося.
«Вони не входять до системи Федеральної служби виконання покарань, вони контролюються, мабуть, міноборони та військовою поліцією. І звідти жодних відомостей на наші запити категорично не надають», — пояснив Полозов.
Він зазначив, що встановити чисельність полонених, які перебувають у таких в’язницях, неможливо, зокрема й тому, що у великій кількості справ військовополонених відсутня інформація про місця утримання. Правозахисник додав, що у справах полонених, яких правозахисники виявили інформацію про секретні в’язниці, наразі не повернулися до України.
Інший правозахисник, який займається захистом українських військовополонених, сказав «Агентству», що не чув про секретні в’язниці, але не виключає їх існування, оскільки у 2022 році таке «новоутворення» виявили в окупованому Криму.
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Росія створила понад 300 місць утримання для українських військовополонених, серед яких — тюрми, колонії та СІЗО як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та в Білорусі. При цьому до цих місць не мають доступу ні правозахисники, ні представники Червоного Хреста.
На початку травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що у російському полоні підтверджено перебування 8000 українських захисників, однак під час кожного обміну повертаються люди, перебування у полоні яких РФ не підтверджувала. Правозахисники у свою чергу оцінюють, що цифра може бути більшою. // Дзеркало тижня