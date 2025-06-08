В Росії існує мережа таємних спецв’язниць для українських військовополонених

Перебування саме в цих закладах є найпекельнішим.

Адвокат уточнив, що зазвичай військовополонених утримують у СІЗО чи у виправних колоніях, але в одній із справ правозахисники побачили місце «Центр тимчасового тримання осіб, які були затримані за протидію СВО». Він вважає, що саме про один із таких закладів йшлося у сюжеті телеканалу «Звезда», випущеному ще у 2022 році. Тоді видання міноборони РФ заявило, що «центр тимчасового утримання військовополонених ЗСУ» було розгорнуто на місці колишнього зерносховища.

Полозов та його колеги підрахували, що таких центрів у Росії існує щонайменше п’ять, але припускають, що їх може бути і більше. При цьому юридичних адрес чи закупівель, за якими можна було б відстежити існування цих в’язниць, правозахисникам знайти не вдалося.

«Вони не входять до системи Федеральної служби виконання покарань, вони контролюються, мабуть, міноборони та військовою поліцією. І звідти жодних відомостей на наші запити категорично не надають», — пояснив Полозов.

Він зазначив, що встановити чисельність полонених, які перебувають у таких в’язницях, неможливо, зокрема й тому, що у великій кількості справ військовополонених відсутня інформація про місця утримання. Правозахисник додав, що у справах полонених, яких правозахисники виявили інформацію про секретні в’язниці, наразі не повернулися до України.

Полозов припустив, що нелюдські умови утримання, про які розповідають українські військові, які повернулися з полону, в тому числі тортури, можуть стосуватись саме цих «центрів утримання». А от у СІЗО, куди військовополонених поміщають у разі пред’явлення офіційних звинувачень, умови кращі.

Інший правозахисник, який займається захистом українських військовополонених, сказав «Агентству», що не чув про секретні в’язниці, але не виключає їх існування, оскільки у 2022 році таке «новоутворення» виявили в окупованому Криму.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Росія створила понад 300 місць утримання для українських військовополонених, серед яких — тюрми, колонії та СІЗО як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та в Білорусі. При цьому до цих місць не мають доступу ні правозахисники, ні представники Червоного Хреста.

На початку травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що у російському полоні підтверджено перебування 8000 українських захисників, однак під час кожного обміну повертаються люди, перебування у полоні яких РФ не підтверджувала. Правозахисники у свою чергу оцінюють, що цифра може бути більшою. // Дзеркало тижня