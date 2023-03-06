В Росії почали набирати в “гарматне мʼясо” пацієнтів психоневрологічних диспансерів

Главар ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який вступив у конфлікт з міністерством оборони рф і відрізаний від можливості вербувати ув’язнених в’язниць, переключився на психоневрологічні диспансери.

Оголошення про те, що тепер для вступу на службу до «Вагнера» не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюрограма, розмістили в одній із груп ПВК у соцмережах. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

Кореспондент видання The Moscow Times під виглядом одного із добровольців звернувся на гарячу лінію «Вагнера» та повідомив, що лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію із вимогами до новобранців та запропонували самостійно себе за нею оцінити. «З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе», — повідомив рекрутер ПВК.

З інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей які «хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, що страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С». Однак жодних довідок не вимагають, після прибуття на місце, як випливає з тієї ж інструкції, серйозного медичного обстеження не проводиться: беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.

У пабліку ВКонтактє рекрутери пояснюють різке зниження вимог до вступників на службу: «щоб прибрати зайву бюрократію».

«Вагнер» відчуває «кадровий голод»: у лютому було припинено набір найманців у в’язницях та колоніях. Наразі вербуванням ув’язнених на війну в Україну займається виключно міністерство оборони.

За даними американської розвідки, до грудня чисельність чисельності бійців «Вагнера» сягала 50 тисяч осіб, з яких лише 10 тисяч були професійними найманцями, а 40 тисяч — колишніми зеками, завербованими Пригожиним.

З початку війни «Вагнер» втратив в Україні понад 30 тисяч бійців, у тому числі 9 тисяч убитих, говорив, посилаючись на розвіддані, офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, понад 4 тисячі загиблих припало на грудень, коли загони «Вагнера» були кинуті на штурм Бахмута. З убитих 90% були колишніми в’язнями, повідомив Кірбі.