В Росії раптово помер Павло Камнєв розробник ракет “Калібр”, якими Путін бомбить українців

Науковий керівник концерну повітряно-космічної оборони Алмаз-Антей, розробник крилатих ракет Калібр Павло Камнев помер у віці 85 років. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на прес-службу концерну.

Павло Камнєв — конструктор у галузі ракетобудування. У концерні “Алмаз-Антей” заявили, що Камнєв “був одним із стовпів вітчизняного оборонно-промислового комплексу”, він брав участь у розробці багатьох ракетних комплексів.

Камнєв – автор понад 20 винаходів, співавтор понад 300 науково-технічних звітів, доктор технічних наук, член-кореспондент Російської академії ракетних та артилерійських наук. У 2016 році йому надали звання Героя Праці Росії.

Під час вторгнення в Україну Росія неодноразово використовувала ракети «Калібр» для ударів українською територією, у тому числі під час масованих ударів, що почалися у жовтні 2022 року.