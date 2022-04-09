В Росії уже підраховуюь, скільки грошей отримають за смерть своїх поки що живих родичів-окупантів

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

Дружина каже своєму чоловіку, який зараз на війні в Україні, що російські ЗМІ запевняють, ніби в них «все отлично», а путін всім обіцяє «ветеранку» та виплати за кожен бойовий день.

«Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы», – говорить наївний загарбник.

А його дружина хоч і каже, що вони їй «нах*й, не нужны», однак вже все дізналася: «3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7».

Причому сам окупант підтверджує, що підстав для виплат є чимало: «Всю роту расх*рили нашу… Х*й знает, чего мы тут делаем… Нас ху*чат, как котят».

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Зате дружина буде з грошима. Адже, судячи з розмов, «руZZкий мир» цікавить лише це, і заради виплат окупанти готові пожертвувати рідними.

Але ми воюємо за свою землю, тому обов’язково переможемо!

Слава Україні!

#СБУ

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України