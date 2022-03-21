В росії випадково визнали загибель майже 9861 своїх військовослужбовців
Видання з посиланням на міноборони рф повідомило, що в ході «спецоперації в Україні» загинуло 9 861, ще 16 153 російських військових отримали поранення. Через деякий час стаття була видалена.
Видалену статтю можна переглянути у веб-архіві.
По даним Генштабу ЗСУ російські загарбники з 24 лютого по 21 березня орієнтовно втратили близько 15 тисяч особового складу.
Крім того, ворог тратив танків ‒ 498 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1535, артилерійських систем – 240, РСЗВ — 80, засобів ППО — 45, літаків – 97, гелікоптерів – 121, автомобільної техніки — 969, кораблів /катерів — 3, цистерн з ПММ — 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24, спеціальної техніки — 13.