В росії випадково визнали загибель майже 9861 своїх військовослужбовців

На сайті флагманського пропагандистського видання «Комсомольська правда» з‘явилася інформація про втрати армії рф.

Видання з посиланням на міноборони рф повідомило, що в ході «спецоперації в Україні» загинуло 9 861, ще 16 153 російських військових отримали поранення. Через  деякий час стаття була видалена.

На зображенні може бути: текст «kp.ru KP.RU по предварительным подсчетам гш всу, начала специальной военной операции на украине по 20 марта BC рф потеряли 96 самолетов, 118 вертолетов и 14,7 тысячи военных. минобороны рφ опровергает информацию украинского генштаба o якобы маштабных потерях B’C ΡΦ на украине. по данным минобороны рф, в ходе спецоперации на украине BC рφ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека.»

Видалену статтю можна переглянути у веб-архіві.

По даним Генштабу ЗСУ російські загарбники з 24 лютого по 21 березня орієнтовно втратили близько 15 тисяч особового складу.

Крім того, ворог тратив танків ‒ 498 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1535, артилерійських систем – 240, РСЗВ — 80, засобів ППО — 45, літаків – 97, гелікоптерів – 121, автомобільної техніки — 969, кораблів /катерів — 3, цистерн з ПММ — 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24, спеціальної техніки — 13.

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