В России, суд защитил «достоинство» блогера, писавшего о том, что Боинг MH17 был сбит истребителем. Сам блогер сбежал на Филиппины

Черемушкинский суд Москвы встал на сторону голландского блогера Макса ван дер Верффа по делу о клевете против шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова.

Как пишет The Insider, суд постановил, что Доброхотов должен опровергнуть свой твит, а также выплатить голландцу 50 тысяч рублей компенсации и возместить 150 тысяч рублей судебных издержек. Ван дер Верфф просил 2 млн рублей компенсации.

«Решение для нас стало ожидаемым», — сообщил The Insider адвокат Саркис Дарбинян. «У нас были ещё определенные основания считать, что мы сможем убедить судью в том, что этот иск надуманный и необоснованный, но, видимо, заключение эксперта из уголовного дела, по которому Доброхотов проходит свидетелем, повлияло на окончательную позицию судьи. По делу было представлено не менее трех заключений экспертов, которые разошлись во мнении. Эксперты истца посчитали, что порочащая информация в отношении ван дер Верффа есть. Я думаю, что позиция Минюста менялась до приятия окончательного решения.

Представитель истца на последнем заседании просила увеличить сумму компенсации морального вреда и аргументировала это тем, что после опубликованного твита ее клиент перенес глубокие нравственные страдания. Отмечу, что голландец сменил место жительства на Филиппины. Все наши аргументы касательно причастности ван дер Верффа к дезинформации по поводу малазийского Боинга на текущий момент не были отражены и приняты во внимание. Посмотрим, что будет в окончательном решении, насколько судья даст оценку обстоятельствам, связанным с тем, что твит был написан по мотивам достаточно резонансной новости о крушении MH-17», — сообщил Саркисян.

Напомним, в июле у Доброхотова и его родителей провели обыски по делу о клевете. У шеф-редактора The Insider изъяли телефоны, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.

Дело было возбуждено по заявлению адвоката гражданина Голландии Макса ван дер Верффа в отношении неустановленных лиц по статье о клевете. По версии УВД по ЮЗАО города Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит о «причастности гражданина Голландии Макса ван дер Верффа к дезинформации о сбитом Боинге МН-17» в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov.

Ранее The Insider выяснил, что Макс Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе.