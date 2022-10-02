В России людям предлагают защититься от призыва с помощью свеч «Забудь меня, военкомат»

Магазин эзотерики в российском городе Тюмень предлагает своим покупателям свечи «Забудь меня военкомат», которые якобы помогают избежать призыва.

Объявление о продаже размещено на сайте магазина, пишет издание URA.RU.

«Свеча „Забудь меня военкомат“. Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется», — говорится в описании товара.

Там также указано, что свеча притягивает в жизнь благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации. При ее сжигании работники военкомата должны забыть о призывнике.

Стоимость одной свечи составляет 750 рублей. Уточнить, за счет чего такой способ должен работать, не удалось: в магазине на звонки URA.RU не ответили.