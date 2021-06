СБУ написала листа до МКІП, що Кіркорова вже треба пускати в Україну попри його публічне виправдання окупації Росією Криму

Відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова з попереднього переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, – МКІП виключає Кіркорова з цього списку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МКІП.

Так, відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року No 885 (зі змінами), та на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року No 5/1/1-7000 визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 22 червня 2021 р. No 446 «Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті».

Обидва накази, як про включення, так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони згідно до ст. 15 закону Про кінематографію передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці.

При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

Днями раніше російський співак Філіп Кіркоров відреагував на заборону в’їзду в Україну. Він сказав, що «тим, що відбувається, треба пишатися», і нагадав, що досі є народним артистом України. В СБУ пояснили, що Кіркорову заборонили в’їзд через концерти в окупованому Криму та підтримку анексії півострова.