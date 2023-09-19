В СБУ та ОПУ відреагували на «розслідування» The New York Times щодо удару по Костянтинівці. Його автор систематично готує антиукраїнські матеріали

The New York Times опублікував розслідування згідно з яким по Костянтинівці 6 вересня начебто вдарив український комплекс “Бук”.

СБУ цю інформацію спростувала, а в Офісі Президента зауважили, що подібні публікації лише множать конспірологічні теорії, передає УНН.

“Ідентифіковані уламки ракети, які знайшли на місці атаки, свідчать, що ворог ударив по цьому цивільному об’єкту із комплексу С-300. Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність росіян до цього обстрілу”, – прокоментували у спецслужбі “Громадському”.

Зазначається, що розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин воєнного злочину.

Джерела ЗМІ також додали, що автор статті NYT Томас Гіббонс-Нефф неодноразово був помічений на просуванні російських наративів й систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times. Його вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

В Офісі Президента на розслідування The New York Times теж відреагували.

“Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни”, – написав у Telegram радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він також, нагадав, що правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці.

“У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено. Тим часом не слід забувати: це росія розпочала вторгнення в Україну й саме росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території”, – додав він.

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6 вересня по Костянтинівці росіяни нанесли ракетний удар. Він був один із найсмертоносніших у країні за останні місяці. Металевий снаряд влучив у ринок, пробив вікна і стіни унаслідок чого 32 людини було поранено. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих, але потім експертиза встановила, що рештки неідентифікованих тіл належали одній людині. Зараз відомо про 15 загиблих.