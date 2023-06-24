В Соломʼянському районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети є пошкодження 16-го поверху 20–типоверхової будівлі
Серія вибухів у Києві прозвучала близько 03:05. У КМВА повідомили, що у столиці працює ППО. За інформацією Повітряних сил, у напрямку Києва рухались крилаті ракети запущені російськими загарбниками з літаків.
Фото: КМВА
«Попередньо, в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків є пошкодження 16-го поверху 20–типоверхової будівлі.
Ознак займання не виявлено. Оперативні служби працюють на місці. Інформація по постраждалим уточняються.» , – Сергій Попко, начальник КМВАTweet