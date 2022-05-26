В США побоюються, що Україна України може завдати удару вглиб Росії за допомогою західного озброєння

Вашингтон обговорює з Києвом ризики, пов’язані з можливістю України завдати удару вглиб Росії за допомогою західного озброєння.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Кулуарні обговорення, які носять вельми делікатний характер і про які раніше не повідомлялося, не встановлюють чітких географічних обмежень на використання зброї, яка поставляється українським збройним силам. Але в ході бесід було зроблено спробу досягти загального розуміння ризиків ескалації, повідомили джерела.

Американська розвідка також попереджає про певні ризики ескалації, особливо враховуючи невідповідність між амбіціями російського президента володимира путіна та ефективністю його збройних сил, зазначає агентство. У найближчі місяці війна може вийти на «більш непередбачувану й потенційно ескалаційну траєкторію», — заявила у травні директор Національної розвідки Евріл Гейнс на слуханнях у Сенаті.

Водночас один із посадовців зазначив, що у Вашингтона й Києва є спільне розуміння щодо використання деяких систем західного озброєння.