В тилу росіян, в окупованому Сніжному повідомили про вибух: горять військові склади — ЗМІ

На Донеччині в місті Сніжне, яке з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про них близько першої години ночі 4 липня.

В одному з місцевих чатів у Telegram мешканці міста написали, що вибухи пролунали на заводі «Сніжнянськхіммаш».

За їхніми словами, горить та детонує склад із боєприпасами окупаційної російської армії.

«У Сніжному склад бомбанули, судячи з усього», «Горить склад БК гарно так горить, яскраво! З салютом та феєрверками!» – сказано у повідомленнях.

У Telegram-каналі «Типичный Донецк» опублікували відповідні фото та відео. На них видно яскраву пожежу, здіймаються густі клуби диму та чути звуки розривів, ймовірно, через детонацію боєприпасів.

«Типичный Донецк»

OBOZREVATEL