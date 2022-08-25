В тимчасово окупованому Маріуполі більшість громадян не збирається брати участь в так званому «референдумі»

В тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого «перепису» – встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом.

В неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому «референдумі» або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході. За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на «виборчі дільниці» та «проголосувати». У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій.

Також «переписники» повідомили, що хоч перепис населення та потенційних «виборців» досі триває, рішення щодо самого «референдуму» і дати його проведення в кремлі остаточно не визначено. Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему «референдуму» та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із «забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду».

Окрім цього стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану «гуманітарну допомогу» – дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Як одну з причин зменшення «допомоги» вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України