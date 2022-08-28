В тимчасово окупованому Мелітополі лунали потужні вибухи та автоматні черги

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про сильні обстріли та потужні вибухи у місті.

Про це інформує УНН.

«Просто зараз, ворожі автоматні черги та вибухи у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища. Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах – Тамбовці та Мирному», — пише Федоров.

За попередньою інформацією ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити український безпілотник.

Раніше біля захопленого росією Мелітополя Запорізької області попередньої ночі пролунало чотири вибухи, внаслідок яких було зруйновано будівлю, де російські окупанти готувалися до так званого “референдуму” та одну з найбільших військових баз рашистів.