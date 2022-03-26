В угрупованні «Схід» розповіли про досягнення за день: знищено до 60 ворогів і 12 одиниць техніки

Ввідбито чотири атаки російської армії.

Сьогодні, 26 березня, оперативно-тактичне угруповання «Схід» усунуло до 60 ворогів і знищило 12 одиниць техніки.

Про результати боротьби з окупантами за цей день підрозділ відзвітував на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Станом на 20:00 угруповання «Схід» відбило чотири атаки російської армії. Втрати окупантів склали: до 60 чоловік особового складу, 5 танків, 6 БМП і 1 артилерійський танк.

«Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів», — заявили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід». // УНІАН