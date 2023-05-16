В Україні до 15 років тюрми засуджено Антона Ткачова – ще одного депутата держдуми рф
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата російської держдуми Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Посадовець позиціонує себе як «нове обличчя» кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва рф.
За це його призначили до комітету російської держдуми з питань інформаційної політики.
За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».
В подальшому ці рішення кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тим самим посадовець сприяв реалізації злочинного плану москви щодо захоплення нашої держави.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Оскільки засуджений наразі перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet