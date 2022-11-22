В Україні ліквідували кадирівського ката з бази «Миротворця» (фото)

Бойовик знущався з військових та цивільних на українському Донбасі.

Українські воїни ліквідували бойовика Саїда Закаєва “Малого” з Грозного (Чечня). Він воював на українському Донбасі з 2014 року.

Як зазначається у досьє Закаєва на сайті “Миротворець“, він знущався над українськими військовополоненими та цивільними.

Про ліквідацію Закаєва повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц” з посиланням на некрологи у російських соцмережах.

“Нарешті закінчив турне і демобілізувався. Саїд Закаєв “Малой ” з Грозного. Гори у пеклі, мразь”, – зазначив Штефан.