В Україні ліквідували кадирівського ката з бази «Миротворця» (фото)

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Бойовик знущався з військових та цивільних на українському Донбасі.

Українські воїни ліквідували бойовика Саїда Закаєва “Малого” з Грозного (Чечня). Він воював на українському Донбасі з 2014 року.

ЗСУ ліквідували бойовика з Чечні / t.me/a_shtirlitz

ЗСУ ліквідували бойовика з Чечні / t.me/a_shtirlitz

Як зазначається у досьє Закаєва на сайті “Миротворець“, він знущався над українськими військовополоненими та цивільними.

Закаєв на Донбасі / t.me/a_shtirlitz

Закаєв на Донбасі / t.me/a_shtirlitz

Про ліквідацію Закаєва повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан “Штірліц” з посиланням на некрологи у російських соцмережах.

“Нарешті закінчив турне і демобілізувався. Саїд Закаєв “Малой ” з Грозного. Гори у пеклі, мразь”, – зазначив Штефан.

Некролог / t.me/a_shtirlitz

Некролог / t.me/a_shtirlitz

УНІАН

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