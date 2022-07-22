В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за отримання рашистського паспорта

Ірина Верещук повідомила, що робота над відповідним законопроектом триває.

В Україні обговорюють можливість введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Facebook.

Вона також поінформувала, що саме це питання обговорювали сьогодні на закритій міжвідомчій нараді.

“Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей”, – написала Верещук.

Також міністр повідомила, що робота над законопроектом триває і “дискусії ще будуть, але напрям вже визначено”. // УНІАН