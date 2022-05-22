В Україні на боці російських окупантів воюють неонацисти — німецька розвідка

У бойових діях в нашій країні, зокрема, беруть участь члени організації «Русичи», з’ясувала розвідка Німеччини.

По всій видимості, в Україні на боці Російської Федерації, зокрема, воюють неонацисти та праві екстремісти.

Увійні проти нашої країни беруть участь члени організацій «Русский Имперский Легион», «Русичи» і «Русская имперская лига», повідомляє Der Spiegel, посилаючись на доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

У розвідці додали, що члени організації «Русский Имперский Легион» у 2014-2015 роках воювали на Донбасі.

У BND додали, що заступник керівника цієї організації загинув у нашій країні після вторгнення, а її голова Денис Гарієв отримав важке поранення. // УНІАН