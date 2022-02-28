В Україні запрацював Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених

Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Крім того, Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.

Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей!

Для звернень громадян цілодобово працюють телефони:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

та електронна скринька: [email protected]

Звільнимо нашу землю від окупантів!

Повернемо своїх українців додому!

Служба безпеки України