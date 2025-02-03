В Україні зниклими безвісти через війну вважають майже 63 тисячі осіб

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Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в етері Українського Радіо повідомив офіційні дані щодо кількості осіб, які зазначені в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин

Розшук триває щодо 62 948 людей. Це цифра, яка включає і військових, і цивільних. Наразі, встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих — це 10 291 особа.

При цьому Уповноважений наголосив, що в Реєстр вноситься інформація переважно щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України. Також до Реєстру вноситься інформація щодо осіб, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

Національна поліція України 

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