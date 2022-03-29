В українському полоні краще, ніж в російській армії. Про це говорить черговий загарбник

14 окупантів тікали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон



«Якби в мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім’ю і залишитися тут жити – я би з задоволенням це зробив», – говорить 21-річний вояка.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить у цьому разючий контраст із своєю батьківщиною.

Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів. «Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не «спецоперація», а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом», – стверджує полонений.

Утім йому все таки вдалося «втекти»: 14 окупантів виїхали в сторону РФ, але згодом потрапили в полон.

Тепер з ними працюють слідчі та контррозвідники СБУ.

А Україна — обов’язково переможе!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України