В Запоріжжі вже 10 поранених через російську атаку. Є зниклі безвісти

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В Запоріжжі кількість поранених через обстріл рашистами 18 січня зросла до 10 людей. Також є зниклі безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Нацполіцію України.

“Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару”, – розповів Федоров.

Зокрема, за даними ОВА, вісім людей госпіталізовані – їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані.

За даними Нацполіції, на території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

“Двоє людей вважаються зниклими безвісти”, – констатували у відомстві.

 

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