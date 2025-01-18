В Запоріжжі вже 10 поранених через російську атаку. Є зниклі безвісти

В Запоріжжі кількість поранених через обстріл рашистами 18 січня зросла до 10 людей. Також є зниклі безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Нацполіцію України.

Зокрема, за даними ОВА, вісім людей госпіталізовані – їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані.

За даними Нацполіції, на території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

“Двоє людей вважаються зниклими безвісти”, – констатували у відомстві.