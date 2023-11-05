В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля на суднобудівному заводі «Залив» у Керчі
Командувач Повітряних сил Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколи Олещука.
Удар по Керчі
4 листопада наші воїни завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив” у тимчасово окупованому Криму. Пізніше інформацію підтвердив Стратком ЗСУ.
Як стверджує “Кримський вітер“, на суднобудівному заводі в Керчі було уражено малий ракетний корабель “Аскольд”.
Через деякий час Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари. За його словами, на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет “Калібр”.
Детальніше про атаку – у матеріалі РБК-Україна.