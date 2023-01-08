В ЗСУ заявили про удар по базі рашистів на Луганщині: є інформація про 14 ліквідованих окупантів

В Рубіжному (Луганська область) ліквідовано півтора десятки російських окупантів.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікації Збройних Сил України, мобілізовані розташовувалися у гуртожитку одного з університетів.

“Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома”, – йдеться в повідомленні. // УНІАН